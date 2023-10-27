В Ингушетии семерых наркоманов лишили водительских прав

«Семь жителей Малгобекского района, имеющих водительские права, состоят на диспансерном учете в республиканском психоневрологическом и наркологическом диспансере с диагнозом «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления наркотиков, синдром зависимости», что препятствует безопасному вождению и может создать угрозу жизни и здоровью граждан», — рассказал собеседник.

По его словам, в отношении указанных граждан прокуратурой составлено и направлено в суд 7 административных исковых заявлений, требующих прекращения их права управления транспортными средствами.

Отмечается, что иски прокурора рассмотрены и удовлетворены, а наркозависимые лица лишены водительских прав.