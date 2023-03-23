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В Ингушетии семьи участников СВО будут обслуживаться в МФЦ вне очереди

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В МФЦ Ингушетии члены семей участников специальной военной операции будут обслуживаться в МФЦ вне очереди. В рамках акции «Помощь СВОим» в приоритетном порядке они смогут оформить более 70 видов государственных услуг.

Перечень включает в себя: оформление льготы на оплату ЖКУ, все виды социальных выплат, освобождение от оплаты обучения студентов. Сюда же входят оформление выплаты на установку газового оборудования, прием документов на оказание содействия в обеспечении рабочими местами семей мобилизованных, освобождение от уплаты транспортного налога на легковые автомобили и многое другое.

Получить консультацию специалиста, сдать документы на предоставление услуг и забрать результаты родственники участников СВО могут без ожидания, воспользовавшись льготной очередью. Для этого в терминалах МФЦ внедрена отдельная кнопка.

«Помощь семьям участников СВО должна оказываться на всех уровнях, чтобы каждый из них чувствовал нашу заботу и благодарность, пока их Герои отстаивают рубежи страны, отдают долг Отечеству», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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