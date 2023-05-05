В Ингушетии семья отставного полицейского получила выплату на приобретение жилья
Временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Роман Николаев в торжественной обстановке вручил отставному правоохранителю документы о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
Николаев тепло поздравил семью с новосельем и наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. От имени главы МВД по региону Михаила Коробкина он пожелал, чтобы «под гостеприимным кровом собирались по радостным поводам дорогие и близкие люди».
Мероприятие завершилось памятным фотографированием, сообщает пресс-служба силового ведомства.