Выплата

В Ингушетии семья отставного полицейского получила выплату на приобретение жилья

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Временно исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел по Ингушетии Роман Николаев в торжественной обстановке вручил отставному правоохранителю документы о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Николаев тепло поздравил семью с новосельем и наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. От имени главы МВД по региону Михаила Коробкина он пожелал, чтобы «под гостеприимным кровом собирались по радостным поводам дорогие и близкие люди».

Мероприятие завершилось памятным фотографированием, сообщает пресс-служба силового ведомства.

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