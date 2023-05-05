В Ингушетии семья отставного полицейского получила выплату на приобретение жилья

Николаев тепло поздравил семью с новосельем и наступающим Днем Победы в Великой Отечественной войне. От имени главы МВД по региону Михаила Коробкина он пожелал, чтобы «под гостеприимным кровом собирались по радостным поводам дорогие и близкие люди».

Мероприятие завершилось памятным фотографированием, сообщает пресс-служба силового ведомства.