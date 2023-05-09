Земля

В Ингушетии семьям мобилизованных выделили земельные участки под ИЖС

0

В Малгобекском районе Ингушетии семьям мобилизованных выделил земельные участки под индивидуальное жилищное строительство.

Сотрудники архитектурного отдела администрации провели работу по оформлению и выдаче земельных участков семьям мобилизованных. Данное мероприятие входит в перечень дополнительных мер социальной поддержки семей тех, кто был призван на военную службу, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы должны поддержать тех, кто находится в зоне СВО. Они будут меньше тревожиться за свои семьи, зная, что здесь их не оставят без внимания и позаботятся о них. Находясь там, им важно иметь ясный ум, ведь они проявляют стойкость и мужество, защищая интересы свой страны», — отметил глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев.

Напомним, в ноябре прошлого года Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках документа ряд министерств и ведомств региона оказывают помощь семьям участников СВО, в том числе по зачислению детей в дошкольные учреждения вне очереди.

«Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Тогда им будет спокойно находиться в зоне СВО, где они сегодня решают важные для страны задачи. Заслуги этих ребят перед Россией, республикой неоценимы. Сколько бы мы для них и их семей ни делали — этого будет мало», — отметил Калиматов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии лично поздравил ветерана ВОВ Магомеда Медарова с Днем Победы
Воспитанники технопарка «Кванториум» Ингушетии стали призерами конкурса «Карта Победы»
ОНФ в Ингушетии доставил в регион частицу главного Вечного огня страны
Во Владикавказе установили баннеры с портретами ингушей — участников ВОВ
В Ингушетии почтили память павших в годы ВОВ
Зелимхан Бакаев в составе «Зенита» стал чемпионом России по футболу
Умер руководитель мемориального комплекса памяти жертв осени 1992 года в Назрани Аюп Цуров
В ЦКР столицы Ингушетии прошел концерт «Память сердца»
Расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве командовал уроженец Ингушетии Магомед Цуров
К 9 мая в фильме «НеЗабытые» покажут историю об ингушском фронтовике
Гостем «Полдника с художником» в музее ИЗО Ингушетии станет Алихан Майриев

Главное

Яндекс.Метрика

 