В Ингушетии семьям мобилизованных выделили земельные участки под ИЖС

Сотрудники архитектурного отдела администрации провели работу по оформлению и выдаче земельных участков семьям мобилизованных. Данное мероприятие входит в перечень дополнительных мер социальной поддержки семей тех, кто был призван на военную службу, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы должны поддержать тех, кто находится в зоне СВО. Они будут меньше тревожиться за свои семьи, зная, что здесь их не оставят без внимания и позаботятся о них. Находясь там, им важно иметь ясный ум, ведь они проявляют стойкость и мужество, защищая интересы свой страны», — отметил глава администрации Малгобекского района Абдулхамид Костоев.

Напомним, в ноябре прошлого года Глава республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках документа ряд министерств и ведомств региона оказывают помощь семьям участников СВО, в том числе по зачислению детей в дошкольные учреждения вне очереди.

«Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Тогда им будет спокойно находиться в зоне СВО, где они сегодня решают важные для страны задачи. Заслуги этих ребят перед Россией, республикой неоценимы. Сколько бы мы для них и их семей ни делали — этого будет мало», — отметил Калиматов.