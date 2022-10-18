В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по 100 тысяч рублей

«Семьям мобилизованных в Ингушетии будет произведена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Выплаты своевременно дойдут до тех, кому они положены. Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет», — написал Калиматов.

По словам Главы региона, у участников специальной военной операции должна быть уверенность, что у их семей на родине есть опора и защита.

«Министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих. Для каждого из них это задача номер один», — добавил Махмуд-Али Калиматов, отметив, что семьи, чьи мужчины идут защищать Родину, должны быть в приоритете у органов власти.

Напомним, 21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России.