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В Ингушетии семьям мобилизованных выплатят по 100 тысяч рублей

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Семьи мобилизованных из Ингушетии получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей из Резервного фонда Главы региона. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Семьям мобилизованных в Ингушетии будет произведена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Выплаты своевременно дойдут до тех, кому они положены. Деньги хоть и небольшие, но они помогут на какое-то время стабилизировать семейный бюджет», — написал Калиматов.

По словам Главы региона, у участников специальной военной операции должна быть уверенность, что у их семей на родине есть опора и защита.

«Министры здравоохранения, образования, труда и социального развития, главы муниципальных образований, а также ресурсоснабжающие организации будут в первую очередь заниматься обращениями и просьбами семей военнослужащих. Для каждого из них это задача номер один», — добавил Махмуд-Али Калиматов, отметив, что семьи, чьи мужчины идут защищать Родину, должны быть в приоритете у органов власти.

Напомним, 21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России.

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