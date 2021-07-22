В Ингушетии сформирован оперативный штаб по обеспечению водоснабжения в проблемных селах

«На предприятии создан оперативный штаб по обеспечению водоснабжения населения. Для улучшения ситуации принято решение о подаче воды согласно установленному режиму. В проблемных и труднодоступных населённых пунктах организован подвоз воды автоцистернами», — сказал собеседник издания.

По его данным, несмотря на принимаемые меры, все еще сложной остаётся ситуация по Малгобекскому району, в частности в селах Сагопши, Инарки, Аки-юрт, частично в Южном. По его данным, восстановлено водоснабжение во втором микрорайоне Малгобека, частично сел Сагопши и Южный. Начата подкачка в населенном пункте Инарки.

В целях устранения проблем с подачей воды проведены ремонтно-восстановительные работы на магистральных и внутренних разводящих водопроводных сетях. Этот вопрос находится на личном контроле Главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Ранее сообщалось, аномальная жара оставила без питьевой воды некоторые сельские поселения Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов Ингушетии, а также часть Назрани. 25 автоцистерн задействовано в регионе для подвоза воды в аномально жаркие дни.