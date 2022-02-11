В Ингушетии сформируют волонтерскую группу для психологической помощи жителям в условиях самоизоляции

«Волонтерская группа будет состоять из преподавателей высшего учебного заведения и добровольцев — практикующих специалистов. Все они профессионалы, в основном кандидаты наук, дипломированные и практикующие психологи. Кроме того, к работе группы подключены 7 студентов выпускного курса профилирующей кафедры», — сказал собеседник издания.

По его данным, к критериям отбора выпускников, помимо желания войти в состав, относились: успеваемость, обязательная сдача профилирующих дисциплин и подготовка. Педагогами была проведена специальная конференция, в рамках которой ребята прошли инструктаж. Предполагается, что профессиональную консультацию будут давать специалисты с опытом, а студенты будут на передовой в случае большого количества заявок, проводя первичную беседу и распределяя для дальнейшей помощи жителей, оказавшихся в более тяжелой жизненной ситуации и нуждающихся в длительном экспертном содействии.

При этом он пояснил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции помощь будет оказываться только дистанционно. На сайте Минздрава Ингушетии и университета уже опубликованы специальные номера телефонов, чтобы люди могли обратиться напрямую. Главная задача специалистов — успокоить людей, которые находятся в самоизоляции, подсказать, создать эмоциональный баланс, поскольку он влияет и на физическое здоровье.

На текущий момент психологическую помощь жителям региона готовы оказать 10 человек.

Ранее сообщалось, что по указу Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова антиковидые меры в регионе продлены до 1 марта. По данным на 11 февраля, жертвами коронавируса в республике стали всего 520 человек.