Пожар

В Ингушетии сгорел цех по расфасовке мусора

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В городе Сунжа сгорел цех по расфасовке бытового мусора площадью 140 квадратных метров, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«Сгорело кровля и расфасованный картон в строении, приспособленном под цех по расфасовке бытового мусора. Площадь пожара составила 140 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Отметим, что ранее в двух сельских поселениях Ингушетии сгорел сухостой общей площадью 3,5 га. По предварительной информации, причиной пожаров стали намеренные поджоги.

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