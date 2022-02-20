В Ингушетии сгорел цех по расфасовке мусора

«Сгорело кровля и расфасованный картон в строении, приспособленном под цех по расфасовке бытового мусора. Площадь пожара составила 140 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Отметим, что ранее в двух сельских поселениях Ингушетии сгорел сухостой общей площадью 3,5 га. По предварительной информации, причиной пожаров стали намеренные поджоги.