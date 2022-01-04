В Ингушетии сгорел заброшенный зерновой склад

«В 22:49 мск 3 января года в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в городе Сунжа, по ул. Трудовая произошло возгорание. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пустой зерновой склад», — сказал собеседник издания.

По предварительным данным, площадь пожара составила 450 кв. м.

Для его тушения были привлечены 23 специалиста от регионального управления МЧС и пять единиц техники.