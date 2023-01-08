Память

В Ингушетии школьникам рассказали о первом Герое России Суламбеке Осканове

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В Доме культуры сельского поселения Южное прошла просветительская беседа «Слава героям», посвященная первому Герою России Суламбеку Осканову, сообщили газете «Ингушетия» в Культурно-досуговом центре Малгобекского района.

Школьникам рассказали о генерал-майоре авиации Суламбеке Осканове, который ценой своей жизни предотвратил падение самолета во время выполнения боевого задания на поселок Хворостянка Липецкой области.

«Испокон веков люди в военной форме пользовались заслуженным уважением и восхищением среди ингушей. Они обладали такими духовными качествами, как честь, достоинство, благородство. Одним из таких людей был Суламбек Сусаркулович Осканов, который продемонстрировал образец офицерской чести и высокого морального духа», — рассказал собеседник.

Напомним, 8 января 2023 года Сулабеку Осканову исполнилось бы 80 лет.

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