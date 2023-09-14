Паспорт

В Ингушетии школьникам вручили первые паспорта в рамках акции «Мы — граждане России»

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В школе имени Константина Ушинского в Назрани состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина России учащимся образовательных учреждений республики, сообщает пресс-служба регионального министерства внутренних дел.

В церемонии, проходившей в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России», помимо школьников, их родителей и педагогов, приняли участие председатель совета регионального отделения «Движения первых» Марина Албогачиева, член общественного совета при МВД по республике Исмаил Албагачиев и заместитель председателя комитета по делам молодежи Ибрагим Пошев.

Паспорта получили более 30 школьников, которые демонстрируют особую вовлеченность в деятельность детских и молодёжных общественных организаций, а также успешны на творческом и образовательном поприщах.

Исмаил Албагачиев подчеркнул, что выдача этого документа знаменует вступление во взрослую жизнь, и пожелал юным активистам стать достойными гражданами России.

Общероссийское общественно-государственное движением детей и молодежи «Движение первых» совместно с Министерством внутренних дел России инициировало акцию «Мы — граждане России» с целью сделать вручение паспорта для обучающихся праздничным событием, которое они запомнят надолго, говорится в пресс-релизе

Отметим, что школа № 21 имени Константина Ушинского в Назрани на 720 мест, в стенах которой прошло торжество, построена в рамках нацпроекта «Образование» и была открыта к началу нового учебного года.

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