Образование

В Ингушетии школьники активно записываются на бесплатное обучение программированию

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Названы регионы, где школьники записывались на бесплатное обучение программированию активнее всего: Ингушетия, Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Москва и Самарская область.

В Минцифры России сообщили, что с начала учебного года подано 150 тыс. заявок на бесплатное обучение программированию школьников 8-11 классов. Более 100 тыс. учащихся уже выбрали программу и форму обучения, прошли тестирование и приступают к учебе.

В рамках программы «Код будущего» школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как «Яндекс», «Фоксфорд», «Алгоритмика», Университет Иннополис, «1С», «Учи. ру» и др. Учиться программированию можно онлайн и офлайн.

Отмечается, что зарегистрироваться на курсы программирования для школьников «Код будущего» можно до 18 ноября на портале (https://www. gosuslugi. ru/futurecode? view=online) Госуслуги. Это может сделать сам школьник или его родители, законные представители.

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