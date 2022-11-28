В Ингушетии школьников 5-11 классов с ОВЗ обеспечат двухразовым горячим питанием

По данным Минобразования к таковым относятся 1342 ребенка. Другие 349 детей с ОВЗ, обучающиеся в 1-4 классах, с ноября 2021 года обеспечиваются бесплатным питанием. Почти 50% из них получают образование на дому по адаптированным образовательным программам. Бесплатное питание им обеспечивается в виде сухого пайка.

«Надо особо позаботиться о детях с ограниченными возможностями здоровья. Не все из них могут посещать школу, часть учится дома, часть дистанционно. Но это не повод исключать их из списка детей, которые должны получать бесплатное питание. Напротив, надо продумать, как обеспечивать бесплатным питанием всех детей из этой категории, независимо от того, учится он в начальных или старших классах», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

В 2021 году Глава поручил Минобразования обеспечить детей больных диабетом, аллергией, болезнями ЖКТ специальным диетическим питанием.

«У нас есть дети со слабым здоровьем, которым врачами предписана специальная диета. Особенно жизненно важна безсахарная диета для детей больных диабетом. Для них надо организовать в каждой школе диетический стол, если такие дети там учатся, и родители хотят, чтобы ребенок питался в школьной столовой», — сказал тогда Глава.

Уже в начале текущего года в министерстве рассмотрели вопрос организации лечебного и диетического питания для обучающихся в общеобразовательных организациях, согласно нормам санитарно-эпидемиологических требований, издан соответствующий приказ.

Как пояснили в ведомстве, лечебное и диетическое питание для учащихся организовывается на основании заявления родителей или других законных представителей. К заявлению необходимо приложить заключение врачебной комиссии, подтверждающее наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в организации питания.

На основании полученных документов, руководитель образовательной организации, совместно с родителем или другим законным представителем, прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка. Он информирует классного руководителя и работников столовой о наличии в классе детей с заболеваниями — сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия, информирует об особенностях организации питания детей, мерах профилактики ухудшения здоровья и мерах по оказанию первой помощи.

Между тем, Минобразования работает еще над одним поручением Главы Ингушетии по расширению списка категорий детей, которым полагается бесплатное горячее питание. В рамках мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проводится работа по составлению банка данных учащихся 5-11 классов из семей мобилизованных, для которых также организуют льготное питание в школьных столовых.

В Ингушетии в 2022-2023 учебном году в 136 общеобразовательных организациях бесплатным горячим питанием обеспечено около 370 тыс. учащихся 1-4 классов.