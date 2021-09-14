В Ингушетии школьников и студентов будут водить на экскурсии в дни голосования

«В Ингушетии в период с 15 по 19 сентября включительно учащихся средне-специальных, общеобразовательных и дошкольных учреждений переведут на воспитательную программу обучения вне стен образовательных заведений», — сказал собеседник издания.

По его данным, министерство образования и науки региона совместно с Избиркомом в рамках соглашения о взаимодействии в период выборов рекомендовало в это время организовать для детей и студентов выездные мероприятия — экскурсии в музеи, походы, спортивные сборы, уроки на свежем воздухе.

Как утончила министр образования Эсет Бокова, классные руководители согласно плану-графику воспитательную работу перенесут на сентябрь, а учебные часы восстановят в каникулярное время.

«За время выходных дней они могут организовать детям разные экскурсии, посещение памятников — вопрос по мероприятиям школа решает по собственному плану», — заявила Бокова.

По ее словам, в 35 школах, где нет избирательных участков, учебный процесс продолжится в штатном режиме.

Отмечается, что в избирательном процессе в Ингушетии задействовано 99 общеобразовательных школ, пять дошкольных и три средне-специальных учебных заведений. В помещениях образовательных учреждений располагаются участки для голосования за кандидатов в депутаты Государственной Думы и Народного собрания региона.

По данным Избиркома республики, для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделений партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В Ингушетии 17-19 сентября будут работать 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в регионе по состоянию на 1 января текущего года составляет 230 292 человека.