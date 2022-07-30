В Ингушетии ситуация с Covid-19 остается стабильной

«Сейчас мы находимся в стадии подъема заболеваемости Covid-19 в мире и в нашей стране. Поэтому наша с вами главная задача — организовать работу таким образом, чтобы предотвратить дальнейший рост. При этом мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным. Все необходимые рекомендации в регионах есть», — сказала Голикова, обращаясь к участникам заседания.

Между тем, в Ингушетии ситуация остается стабильной. Функционируют 27 коек в 4 медицинских организациях, в том числе 2 реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 55%.

По состоянию на 29 июля проведено 1 003 007 скрининговых исследований, впервые установленных диагнозов — 41200 (+7 за сутки).

Умерло всего 550 человек, выздоровело — 40605 человек.

Охват тестированием: 349 человек на 100 тыс. Обеспеченность кислородом на — 5,96 тонны, 113 баллонов. Создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих сроком на три месяца.

О принимаемых мерах против распространения коронавируса на заседании рассказали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Несмотря на то, что Covid-19 в основном протекает в легкой форме и сопоставим по тяжести течения с обычным ОРВИ, он может вызывать различные осложнения. Мы просим наших граждан максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться», — подчеркнула вице-премьер.

По итогам заседания оперативного штаба Голиковой был дан ряд поручений высшим должностным лицам регионов, сообщает пресс-служба правительства России.