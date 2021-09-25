В Ингушетии ситуация с платежами за газ и электроэнергию улучшилась на 24 и 11 процентов соответственно

Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова.

По оплате среди населения в числе лидеров отмечены три муниципальных образования: Сунженский район, города Сунжа и Карабулак. При этом, Назрановский район и город Назрань заняли последние строчки рейтинга. Магас улучшил свои показатели на 13,9%, по сравнению с прошлым годом.

Помимо этого, в лучшую сторону изменились показатели за потребленные энергоресурсы и у бюджетных учреждений.

Для повышения уровня платежей и погашению задолженностей организациями проводится, в том числе, и претензионно-исковая работа, инофрмирует пресс-служба Главы и правительства республики.