Платежи

В Ингушетии ситуация с платежами за газ и электроэнергию улучшилась на 24 и 11 процентов соответственно

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В Ингушетии динамика оплаты за потребленные энергоресурсы в целом положительная. Ситуация с платежами за электроэнергию улучшилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты за использованный газ в абсолютных цифрах также повысился на 24%.

Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова.

По оплате среди населения в числе лидеров отмечены три муниципальных образования: Сунженский район, города Сунжа и Карабулак. При этом, Назрановский район и город Назрань заняли последние строчки рейтинга. Магас улучшил свои показатели на 13,9%, по сравнению с прошлым годом.

Помимо этого, в лучшую сторону изменились показатели за потребленные энергоресурсы и у бюджетных учреждений.

Для повышения уровня платежей и погашению задолженностей организациями проводится, в том числе, и претензионно-исковая работа, инофрмирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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