В Ингушетии ситуация с платежами за газ и электроэнергию улучшилась на 24 и 11 процентов соответственно
В Ингушетии динамика оплаты за потребленные энергоресурсы в целом положительная. Ситуация с платежами за электроэнергию улучшилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты за использованный газ в абсолютных цифрах также повысился на 24%.
Об этом было сообщено на совещании в правительстве под руководством вице-премьера Тимура Фаттахова.
По оплате среди населения в числе лидеров отмечены три муниципальных образования: Сунженский район, города Сунжа и Карабулак. При этом, Назрановский район и город Назрань заняли последние строчки рейтинга. Магас улучшил свои показатели на 13,9%, по сравнению с прошлым годом.
Помимо этого, в лучшую сторону изменились показатели за потребленные энергоресурсы и у бюджетных учреждений.
Для повышения уровня платежей и погашению задолженностей организациями проводится, в том числе, и претензионно-исковая работа, инофрмирует пресс-служба Главы и правительства республики.