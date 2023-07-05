В Ингушетии скоро будет введен в эксплуатацию мост через реку Сунжа в селе Экажево

Дорожники уже нанесли разметку термопластиком, и после установки колесоотбойного бруса мост будет открыт для движения, сообщил министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

«Темпы выполнения работ на объекте хорошие, это дает нам основание полагать, что объект будет завершен на днях. Особое внимание мы уделяем контролю над качеством проведения работ. Все замечания по выявленным недостаткам незамедлительно устраняются подрядчиками», — подчеркнул министр.