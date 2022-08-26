В Ингушетии скоро появится современная художественная галерея

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В городе Сунжа, рядом с Дворцом культуры, в скором времени планируется открытие первой в Ингушетии выставочной галереи, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В настоящее время работа на объекте на завершающей стадии.

«Сегодня в Министерстве культуры республики состоялась встреча со специалистом из Санкт-Петербурга, который приехал в Ингушетию для проектирования системы освещения, подвесных систем, оборудования для галереи, — рассказал заместитель министра Хаджибикар Мальсагов. — Также мы обсуждали вопрос по цветовому решению оформления экспозиционной площади».

Начальник строительного участка Магомед Евлоев отметил, что при строительстве галереи используются самые качественные стройматериалы и максимально уделяется внимание эстетической составляющей здания. Здесь предусмотрены пожарная сигнализация, видеонаблюдение, вентиляция на обоих этажах для поддержания необходимого температурно-влажностного режима, кондиционирование, специальное освещение, пандус на цокольный этаж и декоративное закрытие батарей.

Художественная галерея станет одной из главных культурных достопримечательностей города. Здесь будут представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, в полной мере рассказывающие о героическом прошлом ингушей, истории и культуре ингушского народа.

Также галерея откроет свои двери для художников и мастеров из других регионов. Они смогут представить своё творчество, принять участие в совместных выставках, фестивалях и конкурсах, презентовать персональные выставки.

Помещения на цокольном этаже выставочной галереи планируется использовать как хранилище непосредственно самой галереи и для организации дополнительных выставок и мастер-классов.

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