В Ингушетии следователем проводится проверка по факту исчезновения мужчины и женщины

Отмечается, что накануне вечером из МО МВД России «Сунженский» в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 6 февраля 2022 года 43-летнего мужчины, управлявшего автомобилем марки Toyota Corolla серебристого цвета и 57-летней женщины, следовавших из аэропорта «Грозный» в город Беслан Северной Осетии и об обнаружении 7 февраля указанного автомобиля на юго-восточной окраине города Сунжа.

По данному факту следователем следственного отдела по Сунженскому району СУ СКР по региону проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном статьями 144,145 УПК на предмет совершения преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.126 УК России (похищение двух или более лиц), по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Артур Арсаев сообщил полиции о загадочном исчезновении его брата Адама Арсаева, который на своей машине Toyota Corolla выехал в аэропорт города Грозного.

По его данным, позже автомобиль без водителя и пассажирки найден на юго-восточной окраине Сунжи Ингушетии, не доезжая до федеральной трассы. Следов борьбы и беспорядка в салоне полиция не обнаружила. При этом найдены документы, спортивная шапка, сумка, документы на имя Арсаева, четыре мобильных телефона, чемодан, водительское удостоверение, спортивная сумка с женской одеждой, обувью, различными украшениями, денежными средствами в сумме 3 тыс. долларов.