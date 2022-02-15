Следком

В Ингушетии следователем проводится проверка после обнаружения тела женщины

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Следственными органами проводится проверка по факту обнаружения 13 февраля тела женщины в помещении одной из клиник города Назрани Ингушетии без видимых признаков насильственной смерти.

«Проверка проводится в порядке статей 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в релизе пресс-службы СУ СКР по республике.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что правоохранители установили местонахождение 34-летней без вести пропавшей жительницы Назрановского района, которая без признаков жизни и внешних телесных повреждений обнаружена в помещении первого этажа медцентра.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

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