В Ингушетии следователем проводится проверка после обнаружения тела женщины

«Проверка проводится в порядке статей 144, 145 УПК России, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в релизе пресс-службы СУ СКР по республике.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что правоохранители установили местонахождение 34-летней без вести пропавшей жительницы Назрановского района, которая без признаков жизни и внешних телесных повреждений обнаружена в помещении первого этажа медцентра.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.