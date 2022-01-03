В Ингушетии следователи обыграли судебных приставов в футбол в рамках чемпионата среди министерств и ведомств

«Команда следственного управления встретилась с командой Федеральной службы судебных приставов по республике. Обе команды подошли очень ответственно к данной встрече и матч, соответственно, выдался очень напряженным. В данной упорной игре, в которой участники показали интересный футбол, с большим перевесом в счете, свою очередную победу одержала футбольная команда СУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свою первую встречу футбольная команда следственного управления провела еще 26 декабря 2021 года с командой «Аэропорт», в которой также одержала победу.