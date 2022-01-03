Мини-футбол

В Ингушетии следователи обыграли судебных приставов в футбол в рамках чемпионата среди министерств и ведомств

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Во дворце спорта имени Берда Евлоева в Назрани в рамках зимнего чемпионата по мини-футболу среди министерств и ведомств республики прошел мачт между командами региональных управлений СКР и ФССП, в ходе которого одержали верх следователи республики, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

«Команда следственного управления встретилась с командой Федеральной службы судебных приставов по республике. Обе команды подошли очень ответственно к данной встрече и матч, соответственно, выдался очень напряженным. В данной упорной игре, в которой участники показали интересный футбол, с большим перевесом в счете, свою очередную победу одержала футбольная команда СУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что свою первую встречу футбольная команда следственного управления провела еще 26 декабря 2021 года с командой «Аэропорт», в которой также одержала победу.

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