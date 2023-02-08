Следком

В Ингушетии следствие добивается ареста пенсионера, подозреваемого в убийстве

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Следственные органы республики завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после происшествия на территории КФХ Назрановского района, сообщили в среду газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, вечером 7 февраля 60-летний местный житель, находясь в помещении КФХ в сельском поселении Барсуки, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 45-летнему мужчине ножевое ранение в область грудной клетки», — сказал представитель следственного ведомства.

По информации пресс-службы, мужчина скончался при доставлении в медучреждение.

В рамках расследования следователи и криминалисты произвели осмотр места инцидента, допросили очевидцев, а также изъяли кухонный нож.

Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу фигуранта.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о задержании по горячим следам пенсионера по подозрению в убийстве местного жителя на ферме.

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