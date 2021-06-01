В Ингушетии снимут документально-художественный фильм «Наша история»

По его словам, в фильме будут экранизированы значимые страницы истории Ингушетии: освоение горной местности и начало строительства башенных комплексов, нашествие на Кавказ в 1386 и 1394 годах монгольского войска во главе с Тимуром, создание ингушской автономной области 7 июля 1924 года. Фильм расскажет также о людях, сыгравших важную роль в становлении государственности в Ингушетии и её сохранении.

Реализация проекта «Наша история» стала возможной благодаря гранту, выигранному в конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа среди некоммерческих организаций. Автор проекта — Межнациональная ассоциация молодежи, председателем которой является руководитель студии Barkhanoevprod Магомед Барханоев.