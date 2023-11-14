В Ингушетии снимут киберпанк-кино о героях национального фольклора

«Уже к концу года планируем выход экранизации, которая привлечет внимание как молодой, так и взрослой аудитории. Для популяризации родного языка региона фильм будет снят на русском и ингушском языках и расскажет о героях ингушского фольклора и национальной литературы», — рассказал собеседник издания.

По его словам, действие художественного фильма происходит в будущем, в котором ингуши забыли о своих традициях, адатах и культуре. Главный герой должен будет переосмыслить свою жизнь и стать символом возрождения национальных ценностей, забытых под влиянием современной культуры.

«Создание такого уникального кинопродукта станет для нас первым шагом на пути к открытию первого киноцентра Республики Ингушетия. Реализация подобных проектов позволяет нам приобретать и обновлять видеооборудование, снимать и вдохновлять молодежь на исследование кинематографии. Наш кинематографический творческий проект несет в себе более глубокое значение, нежели просто создание фильма. Он открывает путь к созданию площадки, где искусство кино может расцветать и развиваться в регионе. Мы стремимся предоставить возможность каждому желающему найти свое незабываемое место в мире кино», — подчеркнул Берд Кульбужев.

Отмечается, что благодаря субтитрам, зрители из разных уголков России смогут ознакомиться с культурой и традициями ингушей.

Кроме того, в рамках проекта состоится открытие «Молодежной студии ингушской кинематографии», которая объединит единомышленников и станет первым шагом на пути к становлению профессионального кинопроизводства региона.

"Наша киногруппа приглашает всех, кто хочет стать частью амбициозного проекта, объединить историю и современность, стать частью команды. Сделать это очень просто: написать о себе в сообществе «Художественный фильм «Карамат» во «ВКонтакте», — резюмировал Берд Кульбужев.

Напомним, в середине 2023 года АНО ДПО «Движение» в лице Берда Кульбужева, под руководством Долгиевой Марет, стала победителем в грантовом конкурсе от Росмолодежи среди НКО СКФО, с проектом «Художественный фильм «Карамат» — первый шаг к киноиндустрии».