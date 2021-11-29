Коронавирус

В Ингушетии снижается количество новых заражений Covid-19

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В Ингушетии на 29 ноября проведено 546 099 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Снижается количество новых заражений Covid-19: за сутки — 78, всего — 26 064.

Умерло — 421 человек (+2 за сутки), выздоровело — 24 187 (+63), сообщает региональный оперативный штаб.

350 человек госпитализировано,187 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент находятся в реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1106 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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