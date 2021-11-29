В Ингушетии снижается количество новых заражений Covid-19
В Ингушетии на 29 ноября проведено 546 099 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Снижается количество новых заражений Covid-19: за сутки — 78, всего — 26 064.
Умерло — 421 человек (+2 за сутки), выздоровело — 24 187 (+63), сообщает региональный оперативный штаб.
350 человек госпитализировано,187 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент находятся в реанимации, из них 16 — на ИВЛ.
1106 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.