В Ингушетии снижается количество новых заражений Covid-19

Умерло — 421 человек (+2 за сутки), выздоровело — 24 187 (+63), сообщает региональный оперативный штаб.

350 человек госпитализировано,187 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент находятся в реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1106 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.