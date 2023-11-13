В Ингушетии снизилось количество жалоб жителей на страховые компании

На 18% сократилось число жалоб на страховые компании — 64 за девять месяцев текущего года против 78 за такой же период прошлого года. На треть меньше поступило сообщений о неверном применении коэффициента «бонус-малус» при оформлении ОСАГО. Всего один раз написали об отказе в выплате страхового возмещения (в прошлом году — 11). При этом незначительно возросло количество обращений по вопросам оформления электронного полиса ОСАГО.

В жалобах на микрофинансовые организации респонденты указывали на несогласие с условием заключенного договора и навязывание дополнительных платных услуг, а также просили проверить задолженности и начисления по договорам займа.

Количество жалоб на банки в целом не изменилось: по итогам девяти месяцев текущего года поступило 41 сообщение (за это же время в прошлом году было 42). В основном жители региона жаловались на отказ в проведении операций, блокировку банковской карты, списание денежных средств без согласия клиента в целях погашения кредита, навязывание услуг страховых организаций при заключении договора автокредитования. Поступило два обращения о кибермошенничестве: в первом случае оспаривался факт заключения договора, во втором речь шла о списании денег со счета третьими лицами.

«Если вы считаете, что финансовая организация нарушила ваши права, вы можете обратиться в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте регулятора и в мобильном приложении «ЦБ онлайн», — отметили в отделении НБ в регионе.