В Ингушетии сняли коронавирусные ограничения в связи с улучшением эпидобстановки

«У нас наблюдается устойчивое снижение эпидемического процесса. За последние сутки зарегистрировано всего четыре новых случая, и такая тенденция к снижению сохраняется уже несколько месяцев», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале в пятницу.

При этом он отметил, что все еще существует угроза роста заболеваемости. Но при необходимости действие ограничительных мер может быть возобновлено.

«Наша система здравоохранения готова в любое время развернуть до 1 тысячи коек. И также у нас имеется запас лекарственных препаратов на два-три месяца», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, ограничения в регионе были введены согласно указу Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».