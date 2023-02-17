Профилактика наркомании

В Ингушетии со студентами провели антинаркотическое профилактическое мероприятие

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В Назрани провели антинаркотическое профилактическое мероприятие «Лайф по-трезвому» для студентов Назрановского гуманитарного колледжа.

Как сообщили в Коммолодёжи региона, акция прошла в режиме живой беседы, где обсуждались вопросы негативного воздействия наркотиков на физическое и умственное здоровье человека, на его социальное благополучие.

Руководитель реабилитационного центра «Наследие» Расул Зурабов рассказал, что «из-за психологического эффекта демонстрации молодое поколение наиболее подвержено риску быть вовлеченными к зависимости от иглы. Сегодня мероприятия такого формата — это лишь напоминание о том, к чему может привести маленькая слабость».

Спикер поделился и тем, что формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью, готовность соблюдать законы здорового образа жизни и способность осознанной готовности отказаться от любых форм использования наркотиков — всецело ответственность каждого взрослого человека.

Руководитель проекта «Лайф по-трезвому» Расул Евкуров также отметил, что проблема наркомании сегодня является одной из самых острых и долгосрочных угроз человечеству. Поведение подростков и молодых людей, которые подверглись негативному воздействию, в обществе очень заметно.

«Старайтесь следить не только за собой, но и за своими друзьями и близкими. Если этого не делать, то в один момент вы можете потерять их», — заключил спикер.

 

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