Проект

В Ингушетии со студентами проводят тренинги по социальному проектированию

0

В регионе стартовал новый проект, направленный на развитие навыков социального проектирования у студентов, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодежи.

«Этот цикл образовательных тренингов «От идеи до проекта» ставит перед собой задачу укрепления молодежного потенциала и развития социально ответственной молодежи», — рассказал собеседник.

По его словам, в рамках тренингов студенты получают полное представление о цикле социального проектирования — от первоначальной идеи до реализации и оценки эффективности проекта.

«Молодежь научится определять социальные потребности своего общества, проводить обзор существующих решений и разрабатывать новые, а также планировать и контролировать реализацию проектов», — сообщил спикер Али Чахкиев.

Данный проект был организован КДМ региона при поддержке «Росмолодежь. Гранты».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии полицейские подозреваются в фальсификации дела о хранении наркотиков
УПЧ по региону восстановил пенсионные права инвалида в Ингушетии
Учащимся школы села Али-Юрт Ингушетии рассказали о проявлениях экстремизма
Ингушетия получит более 47 млн рублей на реализацию программ устойчивого развития ЖКХ
Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о празднике День матери
Более 195 млн рублей выделено Ингушетии на завершение строительства школы в Магасе
В Ингушетии определили лучших знатоков избирательного права среди школьников
В Насыр-Кортском округе Назрани заменили ветхий водопровод
В селе Нестеровское Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка
В Москве подвели итоги работы полпредов Ингушетии в регионах России
В Ингушетии медработник через прокуратуру добилась стимулирующих выплат

Главное

Яндекс.Метрика

 