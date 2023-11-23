В Ингушетии со студентами проводят тренинги по социальному проектированию

«Этот цикл образовательных тренингов «От идеи до проекта» ставит перед собой задачу укрепления молодежного потенциала и развития социально ответственной молодежи», — рассказал собеседник.

По его словам, в рамках тренингов студенты получают полное представление о цикле социального проектирования — от первоначальной идеи до реализации и оценки эффективности проекта.

«Молодежь научится определять социальные потребности своего общества, проводить обзор существующих решений и разрабатывать новые, а также планировать и контролировать реализацию проектов», — сообщил спикер Али Чахкиев.

Данный проект был организован КДМ региона при поддержке «Росмолодежь. Гранты».