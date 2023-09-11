В Ингушетии собираются принять законы о предоставлении льгот для информационно-технологического бизнеса

Ингушетия примет ряд законов в сфере развития высоких технологий, заявил российский предприниматель, основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев.

«Наши юристы подготовили документы, два закона, представили их в правительство Ингушетии, после экспертизы их внесли в парламент. Закон практически на стадии подписания. Разговор идёт о создании различных мотивационных льгот для инвесторов в информационно-технологическом бизнесе. Я думаю, первые два закона мы уже почти провели», — сказал в интервью местным журналистам Гуцериев.

Основатель фонда «Сафмар» добавил, что на текущий момент готовится и третий региональный закон, который так же будет внесен в Народное собрание региона через правительство республики.

«Эти три закона будут способствовать привлечению инвесторов, как когда-то в 2000-х годах, тогда был закон о центре развития предпринимательства, о центре международного бизнеса, федеральный закон. Тогда это позволило резко начать, активно привлечь инвестиции. Все, что мы сейчас делаем — пытаемся в первую очередь обучить людей, готовить по 500 программистов в год в республике, это будет бесплатное обучение», — добавил Гуцериев.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в столице республики Магасе откроют академию цифрового развития на базе передового образовательного ИТ-проекта «Школа 21», которую курирует «Сбер». На данный момент уже получена образовательная лицензия. Откроется объект с ИТ-отелем весной 2024 года.