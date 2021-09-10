В Ингушетии собираются запретить вырубку леса на 10 лет

«Мы организовали экологическую экспертизу. Высокогорная река Асса, которая протекает по территории региона сузилась на 2,7 м из-за того, что лес без каких-либо обоснований вырубают. Мы сейчас принимаем экологическую экспертизу и намерены принять решение запретить вырубку леса в регионе на ближайшие 10 лет, потому что влага не сохраняется, река усыхает, экологии наносится непоправимый ущерб», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона отметил, что власти республики боролись с незаконной вырубкой леса различными способами, но серьезных результатов добиться не удалось. «Мы пытались с этим бороться, упорядочить вырубку — бесполезно», — добавил Глава субъекта.

На встрече с участниками Всероссийского экомарафона «Дни зеленых действий» в Ингушетии Калиматов заявил о намерении после сентябрьских выборов предложить на рассмотрение Народному собранию законопроект о приостановке вырубки леса на территории субъекта.

По данным регионального Минприроды, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесли к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12 296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины — 149,5 тыс. куб. м.