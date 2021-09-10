Экология

В Ингушетии собираются запретить вырубку леса на 10 лет

0

Власти Ингушетии в качестве меры по сохранению экологии планируют на 10 лет запретить в регионе вырубку леса, сообщается на сайте администрации Главы и правительства региона в пятницу.

«Мы организовали экологическую экспертизу. Высокогорная река Асса, которая протекает по территории региона сузилась на 2,7 м из-за того, что лес без каких-либо обоснований вырубают. Мы сейчас принимаем экологическую экспертизу и намерены принять решение запретить вырубку леса в регионе на ближайшие 10 лет, потому что влага не сохраняется, река усыхает, экологии наносится непоправимый ущерб», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона отметил, что власти республики боролись с незаконной вырубкой леса различными способами, но серьезных результатов добиться не удалось. «Мы пытались с этим бороться, упорядочить вырубку — бесполезно», — добавил Глава субъекта.

На встрече с участниками Всероссийского экомарафона «Дни зеленых действий» в Ингушетии Калиматов заявил о намерении после сентябрьских выборов предложить на рассмотрение Народному собранию законопроект о приостановке вырубки леса на территории субъекта.

По данным регионального Минприроды, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли — 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесли к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12 296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины — 149,5 тыс. куб. м.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Новый корпус «Дома ветеранов» открылся в Назрановском районе Ингушетии
В городе Малгобеке Ингушетии функционирует новая воркаут-площадка
В Ингушетии стартовала межрегиональная вахта памяти «Малгобекский рубеж — 2021»
Калиматов вручил государственные награды представителям различных сфер деятельности Ингушетии
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие для школьников, посвященное жизни и творчеству Льва Толстого
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Я люблю мир»
Единороссами в Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Автолюбитель из Ингушетии отработал 200 часов обязательных работ за вождение без прав
В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности
В городе Малгобеке Ингушетии проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет Всероссийская акция «Культурная суббота»

Главное

Яндекс.Метрика

 