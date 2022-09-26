В Ингушетии собрался круг Малгобекского хуторского казачьего общества

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В Ингушетии собрался круг Малгобекского хуторского казачьего общества, сообщила пресс-служба мэрии города.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при администрации Малгобека Ераки Гантемиров, атаман Сунженского окружного казачьего округа Игорь Алешин, атаман Карабулакского хуторского казачьего общества Александр Азаров и начальник штаба Елена Азарова, атаман Малгобекского хуторского казачьего общества Александр Кузнецов.

Участники встречи обсуждали вопросы изменения наименования Малгобекского хуторского казачьего общества, приведения устава в соответствие с Федеральным законом № 154-Ф3, утверждения новой редакции и принятия на себя обязательств по несению государственной или иной службы в соответствии с ФЗ№ 154.

По итогам собрания единогласно было принято решение об избрании председателем круга Александра Кузнецова, есаулом Александра Азарова.

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