В Ингушетии собрался круг Малгобекского хуторского казачьего общества

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при администрации Малгобека Ераки Гантемиров, атаман Сунженского окружного казачьего округа Игорь Алешин, атаман Карабулакского хуторского казачьего общества Александр Азаров и начальник штаба Елена Азарова, атаман Малгобекского хуторского казачьего общества Александр Кузнецов.

Участники встречи обсуждали вопросы изменения наименования Малгобекского хуторского казачьего общества, приведения устава в соответствие с Федеральным законом № 154-Ф3, утверждения новой редакции и принятия на себя обязательств по несению государственной или иной службы в соответствии с ФЗ№ 154.

По итогам собрания единогласно было принято решение об избрании председателем круга Александра Кузнецова, есаулом Александра Азарова.