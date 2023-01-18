В Ингушетии собрался круг регионального отделения Федерации союза казаков России

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце региона, на мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и местного самоуправления на территории республики.

Отмечается, что на круге были подведены итоги деятельности общества за прошлый год и обсуждены планы на 2023 г. Участники заседания высоко оценили работу по направлению более 100 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и российским бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции.