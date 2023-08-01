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В Ингушетии собственника самовольной постройки привлекут к ответственности

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В Ингушетии собственника самовольной постройки привлекут к ответственности. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Магомед Евлоев, побывав на месте проведения земляных, полевых и строительных работ близ автодороги «Назрань-Малгобек».

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, было установлено, что строительство ведется с нарушение градостроительного и природоохранного законодательства.

Магомед Евлоев отметил, что подобного рода деятельность является серьезным правонарушением, которое может иметь негативные последствия для окружающей среды, а также нарушить права собственников смежных участков.

«По итогам расследования в отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Напомню, что виновные в самовольном строительстве несут административную ответственность, а также обязаны устранить нарушение и снести самовольную постройку за свой счет», — подчеркнул вице-премьер.

Он также обратился к населению региона в целях предостережения о недопустимости незаконных действий. «Просьба к жителям: не забывайте, что самовольное строительство не только нарушает закон, но также может иметь серьезные негативные последствия, как для самих собственников и пользователей, так и окружающей среды», — сказал Магомед Евлоев.

По итогам инспекционного выезда первый заместитель главы правительства дал поручения ответственным контрольно-надзорным органам провести тщательную проверку и принять исчерпывающие меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

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