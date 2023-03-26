В Ингушетии сохраняется самая низкая заболеваемость COVID-19 в стране

Лидерами по числу новых заболевших остается Москва и Санкт-Петербург — 1 356 и 1 279 новых случаев соответственно.

Меньше всего заболеваний по стране в СКФО, в среднем в регионах от 10 до 15 случаев заражения COVID-19. В Чечне заболел лишь один человек.

За все время пандемии в стране переболели коронавирусом 22 586 210 человек.