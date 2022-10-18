Тарифы

В Ингушетии сохранят льготные тарифы на электроэнергию до 2025 года

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Минэнерго России намерено отложить отмену льготных тарифов на электроэнергию в республиках Северного Кавказа и Сибири, рассказали «Ъ» несколько источников в отрасли.

По текущему закону, льготы в республиках должны постепенно сокращаться уже с 1 января 2023 года. Но Минэнерго намерено запустить либерализацию регулирования только с начала 2025 года.

Издание напоминает, что правительство перевело шесть кавказских республик (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия), а также Туву на льготные тарифы еще в 2010 году. Власти надеялись, что мера позволит решить проблему растущих неплатежей. Переход на рыночные цены планировался с 2015 года, но был отложен. Более того, в списке появлялись новые льготники: в 2017 году в перечень удалось попасть Бурятии, а весной 2018 года туда добавили Карелию.

В проблемных регионах все потребители электроэнергии покупают электроэнергию и мощность по регулируемым договорам (РД), а не по общим рыночным ценам. В результате на коммерческих потребителей остальной части страны ложится дополнительная нагрузка. По текущему закону, объем покупки по РД в девяти регионах с 2023 года должен сокращаться на 10% ежегодно.

 

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