Коронавирус

В Ингушетии сократили коечный фонд для пациентов с Covid-19

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В Ингушетии в связи с уменьшением количества пациентов с Covid-19, находящихся на стационарном лечении, Минздрав региона сократил резерв коечных мест в медучреждениях.

В настоящее время в стационарах республики функционируют 305 коек в 5 медицинских организациях, 46 из которых — реанимационные, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Амина Настаева на совещании в правительстве.

Она напомнила, что для амбулаторного лечения больных работают 6 ковид-центров, сформированы бригады для оказания медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

В тоже время в регионе продолжают действовать 15 лабораторий, осуществляющие тестирование граждан.

Как ранее сообщала «Ингушетия», на 10 января в республике 29 317впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки).

Умерло 486 человек, выздоровело — 27 446.

249 человек госпитализировано, 120 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ.

1136 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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