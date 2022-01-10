В Ингушетии сократили коечный фонд для пациентов с Covid-19

В настоящее время в стационарах республики функционируют 305 коек в 5 медицинских организациях, 46 из которых — реанимационные, сообщила заместитель министра здравоохранения республики Амина Настаева на совещании в правительстве.

Она напомнила, что для амбулаторного лечения больных работают 6 ковид-центров, сформированы бригады для оказания медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

В тоже время в регионе продолжают действовать 15 лабораторий, осуществляющие тестирование граждан.

Как ранее сообщала «Ингушетия», на 10 января в республике 29 317впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки).

Умерло 486 человек, выздоровело — 27 446.

249 человек госпитализировано, 120 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 34 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек — на ИВЛ.

1136 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.