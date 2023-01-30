В Ингушетии состоится фестиваль искусств «Мастерская»
В городе Назрани 16 февраля Ассоциация мастеров войлочного ковроделия «Истинг» при поддержке президентского фонда культурных инициатив проведет фестиваль искусств «Пхьоале» («Мастерская»), сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.
В мероприятии будут участвовать мастера ковроделия, представители музыкальной сферы, литературы, живописи, скульптуры. Встреча начнется в 11 часов в доме торжеств «Кавказ».
В сообщении говорится, что на мероприятии состоится самопрезентация участников, небольшой концерт, показ ингушской национальной одежды и торжественное награждение сертификатами учениц курсов «Сесарий цlей».