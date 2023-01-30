Фестиваль

В Ингушетии состоится фестиваль искусств «Мастерская»

0

В городе Назрани 16 февраля Ассоциация мастеров войлочного ковроделия «Истинг» при поддержке президентского фонда культурных инициатив проведет фестиваль искусств «Пхьоале» («Мастерская»), сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

В мероприятии будут участвовать мастера ковроделия, представители музыкальной сферы, литературы, живописи, скульптуры. Встреча начнется в 11 часов в доме торжеств «Кавказ».

В сообщении говорится, что на мероприятии состоится самопрезентация участников, небольшой концерт, показ ингушской национальной одежды и торжественное награждение сертификатами учениц курсов «Сесарий цlей».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На капремонт школ в Ингушетии из федерального бюджета выделят 1,1 млрд рублей
Молодежи Ингушетии рассказали о старинном народном обычае совместного труда «белхи»
В России поддержат народные и фольклорные коллективы на государственном уровне
Более 900 фактов незаконной уличной торговли выявлено в Ингушетии в 2022 году
Ввод жилья в Ингушетии увеличился более чем на 20%
В Сунже Ингушетии начаты работы по асфальтированию улиц Крупской и Харланова
Ведущие тревел-шоу «Поехали!» расскажут о турмаршрутах Ингушетии
Ингушских студентов научили пользоваться инструментами для спасательных операций
Президентская академия реализует программы по профессиональной переподготовке
В районе новостроек Назрани Ингушетии не оформлено более 60% частных домов
Все школы и колледжи Ингушетии приняли участие в онлайн-уроках финансовой грамотности

Главное

Яндекс.Метрика

 