Фестиваль

В Ингушетии состоится фестиваль казачьей культуры

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Во дворце культуры города Сунжи 14 октября пройдет фестиваль казачьей культуры, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

«Мероприятие будет проходить с 13 часов и представит уникальную возможность погрузиться в мир истории и традиций казачьего народа. Гостей ожидают яркие выступления казачьих хоров и танцевальных коллективов из соседних регионов», — отметил собеседник издания.

В министерстве приглашают всех желающих окунуться в атмосферу настоящего казачьего праздника.

Как ранее информировала «Ингушетия», казачий хор Государственной филармонии региона имени Ахмета Хамхоева стал дипломантом первого отборочного этапа Терского войскового казачьего общества Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», проходившего в Ставрополе в марте текущего года.

В конкурсе приняли участие лучшие профессиональные и любительские казачьи коллективы Северо-Кавказского федерального округа.

Также напомним, что в республике в текущем году ведется обновление 7 христианских кладбищ, в рамках договоренности Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и мецената, основателя фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева.

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