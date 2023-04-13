В Ингушетии состоится фестиваль патриотической песни, посвященный Дню Победы
В канун Дня Победы в Ингушетии состоится республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела!», сообщил нашему изданию представитель Республиканского дома народного творчества.
Крупное событие в культурной жизни региона пройдет 6 мая в ДК села Плиево. Фестиваль проводится третий год подряд, его участниками станут солисты и хоровые самодеятельные коллективы республики, работающие в различных жанрах.
Цель мероприятия — воспитание детей и молодежи в духе уважительного отношения к истории своего народа и активное вовлечение самодеятельных коллективов всех домов культуры в праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Организаторами культурного форума являются региональное Минкультуры и РДНТ имени Клавдии Евлоевой.