Концерт

В Ингушетии состоится концерт артистов Государственной филармонии Карачаево-Черкесии

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Артисты Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики выступят в Ингушетии с концертом «Уголок большой России, Карачаево-Черкесия моя».

Мероприятие состоится 26 ноября в 16 часов в Ингушском государственном театре юного зрителя в Назрани, сообщила пресс-служба Государственной филармонии Ингушетии имени Ахмета Хамхоева.

В программе концерта — стилизованные хореографические композиции и живой оркестровый аккомпанемент, который подчеркивает национальный колорит и самобытность народов Кавказа. Перед зрителями выступят солисты филармонии КЧР, которые исполнят известные музыкальные композиции и мелодии северокавказской эстрады, российских и зарубежных авторов и исполнителей.

Напомним, 15 октября в филармонии Карачаево-Черкесии с огромным успехом прошел концерт артистов филармонии имени Ахмета Хамхоева, которые поздравили зрителей со 100-летним юбилеем республики. Директора обеих филармоний Рамазан Бороков и Руслан Куштов со сцены отметили огромную значимость подобных мероприятий и договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене творческим опытом.

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