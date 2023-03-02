В Ингушетии состоится конкурс чтецов в рамках Декады родного языка и литературы

Мероприятие пройдет в рамках Декады ингушского языка и литературы, его инициатором является Минкультуры, организатором — Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева.

По словам собеседника, участникам конкурса предстоит продекламировать отрывок из поэтического или прозаического произведения на русском или ингушском языке. Во время выступления можно использовать музыкальное сопровождение, декорации и костюмы.