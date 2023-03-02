Конкурс

В Ингушетии состоится конкурс чтецов в рамках Декады родного языка и литературы

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В Ингушском театре юного зрителя 9 марта состоится республиканский конкурс чтецов «Величие слова», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие пройдет в рамках Декады ингушского языка и литературы, его инициатором является Минкультуры, организатором — Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева.

По словам собеседника, участникам конкурса предстоит продекламировать отрывок из поэтического или прозаического произведения на русском или ингушском языке. Во время выступления можно использовать музыкальное сопровождение, декорации и костюмы.

Подробности читайте на сайте.

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