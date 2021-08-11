Конкурс

В Ингушетии состоится конкурс эскизов официальной эмблемы празднования 30-летия образования республики

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В Ингушетии 15 августа стартует республиканский конкурс эскизов официальной эмблемы празднования 30-летия образования республики, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

По словам собеседника, помимо своей основной цели конкурс поспособствует активизации творческого труда участников мероприятия, формированию нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса, а также популяризации этой памятной даты среди населения.

К участию в конкурсе приглашаются граждане без возрастных ограничений. Победителей определит жюри, состав которого утвердит Минкультуры Ингушетии.

Заявки и конкурсные материалы принимаются в электронном виде с 15 августа по 15 ноября 2021 года по электронному адресу: oomkri@mail. ru. Итоги конкурса будут объявлены 25 декабря 2021 года. Автор лучших работ будет награжден денежной премией в размере 30 тысяч рублей, и с ним будет заключен договор об отчуждении исключительного права.

Более подробная информация размещена на официальном сайте Министерства культуры Ингушетии.

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