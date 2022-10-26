Фестиваль

В Ингушетии состоится международный фестиваль искусств «Золотой орёл»

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Во Дворце культуры города Назрани с 27 по 30 октября пройдет I Международный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Золотой орёл», сообщила пресс-служба Центральной школы искусств Ингушетии.

Фестиваль приурочен к Году народного творчества в России и посвящен 30-летию образования Ингушетии.

В конкурсной программе примут участие воспитанники Центральной школы искусств — учащиеся по классу гитары Дина Хидирова и Элберд Куркиев. В настоящее время юные музыканты активно готовятся к участию в фестивале-конкурсе.

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