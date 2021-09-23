В Ингушетии состоится международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая зурна»

Фестиваль проводится в целях сохранения традиционной культуры как основной составляющей единого мирового культурного пространства, поддержки самобытных исполнительских традиций, укрепления творческих контактов между коллективами, единения разных народов через взаимообогащение разных культур.

Целевой аудиторией проекта являются жители республики, участники творческих коллективов и исполнители регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, школьники, студенческая молодежь, представители общественных организаций, учреждений культуры и искусства Ингушетии.

На федеральном уровне проект послужит обогащению культурного пространства России лучшими образцами этнической музыки, консолидации ведущих специалистов домов культуры в сфере этнической, инструментальной и вокальной музыки.

С социальной точки зрения проект примечателен тем, что вовлечет население региона в активную социокультурную деятельность, объединит усилия специалистов и творческих коллективов по сохранению и развитию лучших традиций народного искусства.