В Ингушетии состоится научная конференция «Лев Толстой и Кавказ»

Организатор мероприятия — кафедра русской и зарубежной литературы ИнгГУ.

Участники конференции рассмотрят следующие темы: «Кавказская война и Толстой», «Лев Толстой в школе», «Новые аспекты преподавания творчества Толстого в школе и вузе», «Толстой и современный мир».

Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 сентября выслать заявку и научную статью в компьютерном наборе по

электронному адресу krzlinggu@mail. ru.

По материалам конференции планируется выпуск сборника научных статей. Также предусмотрена культурная программа.