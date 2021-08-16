Конференция

В Ингушетии состоится научная конференция «Лев Толстой и Кавказ»

0

В Ингушском государственном университете 27-28 сентября 2021 года состоится республиканская научная конференция «Л. Н. Толстой и Кавказ», сообщила пресс-служба вуза.

Организатор мероприятия — кафедра русской и зарубежной литературы ИнгГУ.

Участники конференции рассмотрят следующие темы: «Кавказская война и Толстой», «Лев Толстой в школе», «Новые аспекты преподавания творчества Толстого в школе и вузе», «Толстой и современный мир».

Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 сентября выслать заявку и научную статью в компьютерном наборе по
электронному адресу krzlinggu@mail. ru.

По материалам конференции планируется выпуск сборника научных статей. Также предусмотрена культурная программа.

Требования к оформлению материалов и заявка на участие размещены на сайте ИнгГУ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пройдет акция «Российская ленточка»
За сутки в Ингушетии подтверждено 70 новых случаев Covid-19
Нарушения на дорогах в Ингушетии стали выявлять с помощью беспилотников
В Ингушетии рядом с детской больницей построят инфекционное отделение на 60 коек
Иса Албогачиев успешно выступил на чемпионате мира по борьбе среди кадетов и юниоров в Уфе
Школьников Ингушетии обеспечат учебниками до 28 августа текущего года
Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев сыграли главные роли в сериале МегаФона
Калиматов предложил объявить 2022 год в Ингушетии Годом спорта
В Ингушетии совершили восхождение на Столовую гору в честь победы Евлоева на Олимпиаде
Калиматов вручил ключи от BMW победителю Олимпиады в Токио Мусе Евлоеву
Ингушетия встретила победителя Олимпиады борца Мусу Евлоева

Главное

Яндекс.Метрика

 