В Ингушетии состоится научная конференция «Лев Толстой и Кавказ»
В Ингушском государственном университете 27-28 сентября 2021 года состоится республиканская научная конференция «Л. Н. Толстой и Кавказ», сообщила пресс-служба вуза.
Организатор мероприятия — кафедра русской и зарубежной литературы ИнгГУ.
Участники конференции рассмотрят следующие темы: «Кавказская война и Толстой», «Лев Толстой в школе», «Новые аспекты преподавания творчества Толстого в школе и вузе», «Толстой и современный мир».
Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 сентября выслать заявку и научную статью в компьютерном наборе по
электронному адресу krzlinggu@mail. ru.
По материалам конференции планируется выпуск сборника научных статей. Также предусмотрена культурная программа.
Требования к оформлению материалов и заявка на участие размещены на сайте ИнгГУ.