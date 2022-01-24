В Ингушетии состоится персональная выставка Розы Хамхоевой «Здесь оживают сказочные сны...»

«Молодая талантливая художница представит гостям мероприятия экспозицию, в которую вошли более 40 живописных работ. Работы Розы интересные и разноплановые. Она пишет в разных жанрах, таких как пейзажи, натюрморты, портреты, абстракция», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, мероприятие начнется в 14:30. Выставка продлится до 14 февраля.