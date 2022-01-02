Вольная борьба

В Ингушетии состоится первенство республики по вольной борьбе среди юниоров до 21 года

0

В Ингушетии 7 и 8 января состоится первенство республики по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

В первый день, 7 января, запланирована регистрация участников.

8 января начнутся поединки, медали оспорят спортсмены в десяти весовых категориях.

«Этот отборочный старт на предстоящее первенство СКФО, которое состоится в Назрани с 24 по 27 февраля 2022 года», — отметили в пресс-службе спортивного ведомства.

Состязания проводятся в целях популяризации вольной борьбы, повышения спортивного мастерства спортсменов и комплектования сборной команды республики для участия в первенстве Северо-Кавказского федерального округа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ожидается снег
Полицейский Дед Мороз в Ингушетии пришел с подарками к детям погибших правоохранителей
66 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
При получении электронного паспорта бумажный будет аннулирован
Правоохранителями задержан 23-летний житель Ингушетии, подозреваемый в мошенничестве
Сокращенные на работе россияне с 1 января могут досрочно выйти на пенсию
В Ингушетии произошел пожар в пристройке к жилому дому
Всесезонный курорт «Армхи» в Ингушетии предлагает туристам активный отдых
Ингушские борцы Боров и Алмазов успешно выступили на чемпионате мира по джиу-джитсу
Илез Дзортов стал чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу
С 1 января до 18 521 рубля вырастут пенсии неработающих пенсионеров

Главное

Яндекс.Метрика

 