В Ингушетии состоится первенство республики по вольной борьбе среди юниоров до 21 года

Соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

В первый день, 7 января, запланирована регистрация участников.

8 января начнутся поединки, медали оспорят спортсмены в десяти весовых категориях.

«Этот отборочный старт на предстоящее первенство СКФО, которое состоится в Назрани с 24 по 27 февраля 2022 года», — отметили в пресс-службе спортивного ведомства.

Состязания проводятся в целях популяризации вольной борьбы, повышения спортивного мастерства спортсменов и комплектования сборной команды республики для участия в первенстве Северо-Кавказского федерального округа.