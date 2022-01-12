В Ингушетии состоится первый межрегиональный командный турнир по боевому самбо среди юных спортсменов

Турнир соберёт около 200 юных перспективных спортсменов со всех уголков страны. Площадкой для бескомпромиссных поединков станет республиканский Центр олимпийской подготовки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, соревнования будут проводиться в командном формате без личного зачёта в разделе «поединки без курток». Турнир стартует 15 января, начало — в 10 утра.