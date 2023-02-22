В Ингушетии состоится первый открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду

По информации туристического ведомства региона, соревнования состоятся на базе всесезонного курорта «Армхи» в День джигита. Стартуют состязания 1 марта в 11:00.

Победителям и призёрам турнира вручат ценные призы, кубки, медали, а также все участники будут поощрены дипломами.

Соревнования будут проводиться по двум дисциплинам: лыжи и сноуборд. К участию в них допускаются взрослые, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. Регистрация начинается в 09:30 и заканчивается в 10:30.

Заявку на участие можно направлять на электронную почту Комитета по туризму comitetpoturizmu@yandex. ru или по номеру Whatsapp 8-964-059-31-72.