Турнир

В Ингушетии состоится первый открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду

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Комитет по туризму Ингушетии совместно с Олимпийским комитетом республики проведёт открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду среди взрослых, посвященный Дню зимних видов спорта.

По информации туристического ведомства региона, соревнования состоятся на базе всесезонного курорта «Армхи» в День джигита. Стартуют состязания 1 марта в 11:00.

Победителям и призёрам турнира вручат ценные призы, кубки, медали, а также все участники будут поощрены дипломами.

Соревнования будут проводиться по двум дисциплинам: лыжи и сноуборд. К участию в них допускаются взрослые, не имеющие ограничений по состоянию здоровья. Регистрация начинается в 09:30 и заканчивается в 10:30.

Заявку на участие можно направлять на электронную почту Комитета по туризму comitetpoturizmu@yandex. ru или по номеру Whatsapp 8-964-059-31-72.

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